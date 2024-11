Veiligheidsapparaat maakt zich zorgen over lange arm van Israël die politiek Nederland wil beïnvloeden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

De lange arm van Israël doet pogingen het politieke debat in Nederland te beïnvloeden. Reden voor het Nederlandse veiligheidsapparaat om zich ernstig zorgen te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Het Israëlische ministerie van Diaspora en Bestrijding Antisemitisme stuurde deze week voorafgaand aan het Kamerdebat over de aanvallen op Maccabi-supporters in Amsterdam een 'speciaal rapport' met een eigen analyse naar politici. Onder meer BBB-leider Caroline van der Plas stond daar vervolgens in het debat driftig mee te zwaaien.

Het 27 pagina's tellende document, ook in het bezit van de Volkskrant, beschuldigt Nederlandse organisaties en privépersonen - waaronder Palestijnse Nederlanders ervan nauwe banden te onderhouden met Hamas. Ook worden ze ervan beschuldigd achter de aanvallen op de extreemrechtse Maccabi-hooligans te zitten.

"Hier staan toch wel behoorlijk harde dingen in over wie er achter de pogrom van 7 november heeft gezeten. Dit gaat rond. Is het officieel?" vroeg Van der Plas tijdens het debat aan Dick Schoof. De premier tastte zoals wel vaker in het duister: "Ik word overvraagd, zeg ik u heel eerlijk," aldus de premier die geen idee had waar Van der Plas mee stond te wapperen.