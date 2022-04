Veiligheid Nederlandse journalisten verder afgenomen, vooral vrouwen zijn de klos Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 107 keer bekeken • bewaren

De veiligheid van journalisten in Nederland is het afgelopen jaar opnieuw afgenomen. Zo blijkt uit internationaal onderzoek onder leiding van Free Press Unlimited. Vrouwen in de journalistiek worden aanmerkelijk vaker belaagd of bedreigd dan hun mannelijke collega’s. Ook schrijven over georganiseerde misdaad heeft een verhoogd risico.

Binnen Nederland wordt bedreiging en intimidatie van journalisten gemonitord door PersVeilig. Daar kwamen het afgelopen jaar maar liefst 272 meldingen binnen, ruim een verdubbeling van het aantal een jaar eerder toen de teller op 121 bleef steken. Van de zevenhonderd ondervraagde journalisten voor het onderzoek, zei acht op de tien te maken hebben met agressie of intimidatie. Afgelopen jaar was ook het jaar waarin de NOS besloot voortaan de logo’s van hun busjes weg te laten, en waarin misdaadjournalist Peter R. de Vries werd vermoord. Bij demonstraties, zoals die tegen de coronamaatregelen, heerst in toenemende mate openlijke vijandigheid richting journalisten.

In het rapport worden aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse autoriteiten, maar ook aan handhavers, socialemediaplatforms en journalisten zelf, om de persveiligheid te verbeteren. Onder meer in het onderwijs moet meer aandacht komen voor de positie van journalisten en ook moet de onveiligheid van specifiek vrouwen in de journalistiek beter in kaart worden gebracht. Daarnaast krijgt de politie het advies om zich beter te verdiepen in de rol van journalisten tijdens een demonstratie en moeten ze leren verslaggevers sneller te herkennen.