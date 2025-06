Veiligheid kost wat en dat gaan alle burgers merken

NAVO-lidstaat Nederland gaat definitief structureel de defensie-uitgaven fors verhogen. Dat besluit heeft een ongekende financiële impact op onze overheidsbegroting. Daardoor mag verwacht worden dat met de huidige stand van zaken in de peilingen Nederland een moeizaam formatieproces zal krijgen. De VVD en GroenLinks-PvdA staan lijnrecht tegenover elkaar in hun opvattingen over hoe de hogere defensie-uitgaven gefinancierd moeten worden. Met in het politieke midden het CDA, als vermoedelijk zekere grote nieuwe coalitiepartij.