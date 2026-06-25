Veilige hoeveelheid alcohol drinken bestaat niet, Gezondheidsraad wil gangbare norm op nul drankjes Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1796 keer bekeken • Bewaren

Het nuttigen van alcohol, zelfs in zeer gematigde hoeveelheden, levert een verhoogd risico op zeven soorten kanker en orgaanschade op. Dat schrijft de Gezondheidsraad donderdag in een advies aan de overheid, waarin ook staat dat er ‘geen veilige ondergrens’ bestaat voor alcoholinname. De Gezondheidsraad vindt dan ook dat alcohol ‘ontmoedigd’ moet worden en niet langer als normaal mag worden gezien.

Op verzoek van minister Sophie Hermans (VVD, Volksgezondheid, Welzijn & Sport) heeft de Gezondheidsraad allerlei gevolgen van alcohol drinken in kaart gebracht. Naast bovengenoemde gezondheidsrisico's, stijgt ook het risico op orgaanschade, beïnvloedt drinken het functioneren van de hersenen en groeit de kans op een verslaving. Alcohol in het verkeer zorgt bovendien voor onveilige situaties en ook stijgt de kans op incidenten met agressie en geweld.

Waar voorheen de grens voor de Gezondheidsraad nog lag op maximaal één glas alcohol per dag, wat mogelijk zelfs de gezondheid zou kunnen beïnvloeden, wordt op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek die eerdere richtlijn naar de prullenbak verwezen: er bestaat geen veilige hoeveel alcohol.

ANP meldt:

Alcohol is schadelijk voor de volksgezondheid én voor de veiligheid, concludeert de raad. Daarom moet het beleid zijn gericht op het "denormaliseren en ontmoedigen" van alcoholgebruik voor alle bevolkingsgroepen en voor alle leeftijden. Dat is een uitdaging, beseft de raad, ook al omdat sommigen alcohol drinken iets vanzelfsprekends vinden. De raad ziet ook dat steeds meer mensen alcoholische drank bewust laten staan. Die zullen zich gesteund zien door een beleid dat zich richt op een verschuiving van de sociaal-maatschappelijke norm rond alcohol, denkt de Gezondheidsraad.

De raad vond geen wetenschappelijke onderbouwing voor "het vaak aangehaalde gunstige effect dat alcoholgebruik de sociale cohesie in de samenleving zou bevorderen". Ook de gedachte dat een beperkte hoeveelheid gezondheidswinst kan opleveren, is niet genoeg bewezen, stelt de raad.

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