Vegetariërs leven íets langer dan vleeseters Nieuws • 05-06-2013

Amerikaanse onderzoekers volgden ruim zeventigduizend respondenten … Conclusie: vegetariërs hebben grotere overlevingskans … Kanttekening: geldt niet voor vrouwen

Vegetariërs hebben een grotere overlevingskans dan alleseters. Dan blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het medisch tijdschrift JAMA. Onderzoekers bekeken het eetpatroon van ruim zeventigduizend mensen en het aantal sterfgevallen. Met een slag om de arm concluderen zij nu dat een vegetarisch eetpatroon een gezond leefstijladvies kan zijn.

Het verband tussen vegetarisch eten en langer leven bleek in eerder onderzoek moeilijk te duiden. Vegetariërs hebben vermoedelijk ook een gezondere leefstijl, die van invloed kan zijn op de uitkomst.

Michael Orlich van de Loma Linda-universiteit in Californië voerde dit onderzoek uit. Hij heeft geprobeerd de verborgen stoorzenders zo veel mogelijk te beperken door een bevolkingsgroep te onderzoek waarbij de onderlinge verschillen minimaal zijn: Amerikaanse en Canadese zevendedagsadventisten. Binnen de christelijke groep wordt nauwelijks gerookt en nauwelijks alcohol gedronken.

73.308 zevendedagsadventisten met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar zijn bijna zes jaar gevolgd. Onder de vegetariërs lag het sterftecijfer 12 procent lager dan bij de omnivoren. Daarbij maakte het niet uit over ze veganist waren, soms melk en eieren aten of zich wel eens aan vis waagden.

De absolute sterftekans door vegetariërs is één op 25, bij omnivoren is dat 1 op 28. Opmerkelijk is dat het voor vrouwen veel minder uitmaakt of ze vlees laten staan of niet. Een verklaring konden de onderzoekers hiervoor niet geven.