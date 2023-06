Veganistische huisbaas verbiedt huurders vlees of vis klaar te maken • Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 558 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Chris Ford

De eigenaar van een appartementencomplex in de New Yorkse wijk Brooklyn stelt een bijzondere eis aan nieuwe huurders: ze mogen geen vlees of vis bereiden. "Fantastische veganistische huisbaas" schrijft de makelaar op een site voor woningzoekers, "geen vlees/vis in het gebouw". De New York Times constateert dat de opmerkelijke eis huurders niet afschrikt. Een lange rij woningzoekenden toonde belangstelling voor de twee eenkamer-appatementen met huurprijzen van 4100 en 5300 euro per maand.

Het gaat de huisbaas er niet om dat de huurders geen vlees eten maar dat ze het niet klaarmaken. Aangezien hij zelf ook in het complex woont en niet geconfronteerd wil worden met de geuren die gepaard gaan met het verhitten van de dode dierenlichamen. Dus sushi kan wel maar een kip grillen is taboe.

De regel zou al sinds 2007 van kracht zijn. Volgens de Amerikaanse wet is het niet verboden een dergelijke eis te stellen. Discrimininatie is alleen verboden op basis van kenmerken als leeftijd, etniciteit, gezinsstatus, werk en seksuele geaardheid. Andere vormen van het maken van onderscheid, die niet door de wet verboden worden, zijn wel toegestaan. Denk aan 'geen huisdieren'. Maar de vraag is of het vleesverbod altijd stand houdt bij de rechter. Volgens juridische experts maken vleesminnende huurders die bijvoorbeeld een medische noodzaak kunnen aantonen wel kans het verbod aan te vechten.