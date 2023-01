Veganisten en vleeseters in de clinch over varkentje in Duitse carnavalskraker

De vooruitgang bereikt weer eens de carnavalstraditie in Duitsland. Humor is weliswaar van alle tijden maar wat er precies grappig gevonden wordt, verandert voortdurend. Het Keulse zangduo Zwei Hillije heeft een carnavalsnummer uitgebracht over vleeseten met als titel Et letzte Schnitzel (De laatste schnitzel) en het in dialect gezongen refrein ligt onder vuur: "De laatste schnitzel staat bij mij op stal. Ik zorg er goed voor, want als het vlees verboden wordt, is dat mijn noodrantsoen. En al mijn vrienden krijgen dan een grote portie." In de clip zingen de twee mannen in gezelschap van een vrolijk knorrend varkentje.