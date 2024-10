Veelvliegers moeten meer belasting gaan betalen dan gewone reizigers

Volgens het netwerk zou het eerlijker zijn dat iemand die vaak vliegt, meer betaalt voor de tickets. In het rapport wordt daarom een belasting op veelvliegen onderzocht, die de huidige inschepingstaksen zou vervangen. De belasting zou gelden vanaf de derde vlucht per jaar, oftewel de tweede heen- en terugvlucht. Ze zou starten op 50 euro per vlucht en per twee vluchten oplopen naar 100, 200 en ten slotte 400 euro per vlucht. Er is ook in extra toeslagen voorzien voor langeafstandsvluchten en zitjes in businessclass.