Veel Schiphol-vluchten leveren de Nederlandse economie niets op

De Nederlandse economie kan groeien als Schiphol krimpt. Maar liefst een op de drie vluchten op de luchthaven levert de Nederlandse economie namelijk niets op. Het gaat om vluchten met hoofdzakelijk overstappers, die de omwonenden van Schiphol wel geluidsoverlast bezorgen maar verder geen cent uitgeven in Nederland. Dat concluderen luchtvaartexperts Paul Peeters van de Breda University of Applied Sciences en Eric Pels van de VU Amsterdam na nieuw onderzoek in opdracht van stichting Natuur & Milieu.