'Veel mensen zijn tegen de wolf, want beesten doodmaken doen we liever zelf'

Op de Hoge Veluwe wordt binnenkort met paintball-geweren op de wolf geschoten. Dat vertelde Pieter Derks in De Nieuws BV. Er gaan daadwerkelijk jagers op pad om balletjes verf op de wolf af te vuren: ‘En het is niet eens voor de lol, het is natuurbeheer. Er schijnt op de Veluwe een wolf te lopen die niet bang is voor mensen en het is nu eenmaal een beschermde diersoort, dus het was zoeken naar een geitenpaadje om hem toch een beetje angst aan te jagen. En dat is dus: schieten tot z’n reet neongeel ziet.’

Volgens Derks is het andersom: het is niet zo dat de wolf niet bang genoeg is voor de mens, maar dat de mens niet bang genoeg is voor de wolf. Niemand rent nog weg wanneer ze er een tegengekomen, in plaats daarvan krijgt het dier eten toegeworpen en worden er selfies gemaakt. De emancipatie van de wolf is eindelijk geslaagd, merkt Derks op over deze duidelijke vooruitgang, na eeuwenlanhe demonisering door achterhaalde stereotyperingen in sprookjes: