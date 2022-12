Veel mensen opzoek naar een warme plek

15 dec. 2022 - 7:42

Huh? Maar in de Bieb van tegenwoordig hoef je toch niet meer stil te zijn?* En de Bieb van tegenwoordig is toch multifunctioneel? Daar mag je toch best jouw zelfgezette koffie komen drinken met je vriendin en daarbij een gezellig praatje maken. Daar was toch laatst nog een heel topic aan gewijd? Trouwens, meestal kun je ook nog voor één euro de koffie uit een automaat trekken. * Ik herinner me nog de oude KB in Den Haag van zo'n 40 of 50 jaar geleden, waar je zo'n ouderwetse leeszaal had, met lessenaarachtige leestafeltjes (met een schuine 'knik' erin en een ingelegd groen vilten tapijtje), allemaal in rijen naast en achter elkaar opgesteld. Het leek op een soort klaslokaal, met voorin, aan de grootste lessenaar gezeten, als een leraar met het gezicht naar de klas, de ernstig kijkende bibliothecaresse. Overal hingen bordjes met STILTE! en als je toch iets fluisterde, kreeg je meteen een berisping!