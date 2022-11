Veel meer kinderen van toeslagenschandaal-ouders uit huis geplaatst dan tot nu toe bekend was

Er zijn minstens 415 méér kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal uit huis geplaatst dan tot nu toe bekend was. Dat meldt het AD woensdag. Uit een nieuwe telling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijk dat in de periode 2015 tot en met juni 2022 in totaal 2090 kinderen bij hun ouders zijn weggehaald. In mei leek het nog om 1675 kinderen te gaan.