Veel gebruikte virusremmer blijkt juist mutaties bij coronavirus veroorzaakt te hebben Nieuws • Vandaag

Het antivirale middel molnupiravir dat in oktober 2021 als een van de eerste middelen werd ingezet tegen de pandemie heeft juist mutaties van het coronavirus veroorzaakt. Dat meldt onder meer The Guardian. In landen waar het middel op grote schaal is ingezet komen bepaalde varianten veel vaker voor. Het middel wordt in Europa niet gebruikt. Het Europees Medicijnagenstschap EMA weerde het medicijn omdat de effectiviteit onvoldoende was aangetoond en de werking niet vertrouwd werd.

Molnupiravir werd in oktober 2021 met grote verwachtingen onthaald. Het was na anderhalf jaar pandemie het eerste middel dat goed leek te helpen in de strijd tegen ernstige en fatale Covid-19. Een tweede voordeel: het kon in pilvorm worden genomen, in plaats van per infuus zoals het eerdere middel remdesivir. In een persbericht schreef de Amerikaanse fabrikant Merck/MSD dat het de helft van de ziekenhuisopnames voorkwam, en geen patiënt die het kreeg overleed in die eerste studie. In latere studies bleek die effectiviteit toch wat lager, en nog later bleek dat het middel bij gevaccineerden niet beter werkte dan de gebruikelijke medische zorg. Een van de zorgen was toen al dat er mogelijk gevaarlijke virusvarianten zouden kunnen ontstaan, maar de verwachting was dat met zulke grote aantallen mutaties geen virus zou overleven. De nieuwe studie laat zien dat dit tóch kan gebeuren.

De wetenschappers onderzochten 15 miljoen genetische codes van SARS-CoV-2-varianten en ontdekte dat bepaalde mutaties veel vaker voorkwamen onder mensen die behandeld waren met molnupiravir. Of die mutaties gevaarlijker of besmettelijker zijn dan de 'gewone' mutaties van het virus is nog niet duidelijk. Gevreesd wordt wel dat het middel patiënten die verzwakt zijn verandert in een soort mutatiefabrieken voor het virus omdat ze al een lage weerstand hebben. Onder mutaties kunnen dan gevaarlijke varianten ontstaan. Het vermoeden is dat daardoor de uiterst besmettelijke Omikronvariant de wereld in is geholpen. Mogelijk leidt de ontdekking er toe dat molnupiravir ook in andere landen buiten Europa geweerd gaat worden.