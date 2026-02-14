Veel Europeanen zien VS inmiddels als bedreiging voor Europa

Een nieuw onderzoek van het Britse onderzoeksbureau YouGov in de zes grootste Europese landen laat zien dat de houding tegenover de Verenigde Staten een dieptepunt heeft bereikt. Tussen de 34 en 61 procent van de ondervraagden beschouwt de VS nu als een matige tot grote bedreiging voor Europa, vergelijkbaar met hoe tegen China, Iran of Noord-Korea wordt aangekeken. In Frankrijk daalde de waardering voor Amerika de afgelopen maand met maar liefst negen procentpunten. Het Amerikaanse buitenlandse beleid wordt door veel Europeanen inmiddels gezien als één van de grootste bedreigingen voor het continent.
Ondanks deze zorgen voelen Europeanen zich machteloos tegenover hun Atlantische bondgenoot. Slechts 14 tot 26 procent denkt dat Europa momenteel sterk genoeg is om op te boksen tegen de VS bij een serieus conflict. Hoewel een meerderheid Europese autonomie prefereert boven het behoud van de trans-Atlantische alliantie, zijn burgers niet bereid de nodige stappen te zetten om Europa als rivaliserende macht op te bouwen. Verhoogde defensie-uitgaven, hogere belastingen of verminderde handel met de VS krijgen weinig steun.
De belangrijkste verklaring voor deze terughoudendheid lijkt de verwachting dat het agressieve Amerikaanse beleid tijdelijk is en niet langer zal duren dan het presidentschap van Donald Trump. Het onderzoek werd uitgevoerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje.
Meer over:actueel, verenigde staten, europa
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.