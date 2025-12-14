Veel doden bij terreuraanslag op joods feest in Australië Actueel 14-12-2025 leestijd 1 minuten 9407 keer bekeken Bewaren

In Australië hebben twee mannen het vuur geopend en minstens 11 mensen gedood bij een joods feest op Bondi beach bij Sydney, het populairste strand van het land. Minstens twaalf mensen raakten gewond. De premier van Australië, Anthony Albanese, verklaarde tijdens een persconferentie:

Er heeft zich een vernietigende terroristische aanslag voorgedaan in Bondi tijdens de Chanoeka-viering aan zee. Dit is een gerichte aanval op joodse Australiërs op de eerste dag van Chanoeka, een dag van vreugde en een viering van het geloof. [De aanval is] een daad van kwaadaardig antisemitisme, terrorisme dat het hart van onze natie heeft getroffen. Een aanval op joodse Australiërs is een aanval op elke Australiër. Er is geen plaats voor deze haat, dit geweld en dit terrorisme in ons land. Laat ik duidelijk zijn: we zullen het uitroeien.

De terroristen arriveerden aan het begin van de avond per auto en schoten vrijwel direct op voorbijgangers. Een moedige burger wist van een van de twee het wapen af te pakken. De andere dader ging ondertussen door met de moordpartij.

Een van de daders is gedood, de ander is gearresteerd. Een van de daders is geïdentificeerd als Australiër.

In Australië is de laatste tijd sprake van een toename van antisemitische agressie, minstens een van de aanvallen is herleid tot de regering van Iran.

Meer bij onder meer The Guardian.