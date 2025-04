Veel bijval voor oproep om NTR te behouden Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 152 keer bekeken • bewaren

Een petitie tegen de opheffing van de NTR is al bijna 17.000 keer ondertekend. De oproep werd maandag gelanceerd door NTR-directeur Lucas Goes. De NTR is (mede)verantwoordelijk voor programma’s als Andere Tijden, het Sinterklaasjournaal en Nieuwsuur.

De ondertekenaars van de petitie vinden dat er “een plek moet blijven waar kinderen leren wat wetenschap is, waar burgers context vinden in plaats van conflict, waar nieuwsgierigheid belangrijker is dan identiteit.” Goes wijst in de petitietekst op de grote waarde van de NTR-programma’s “voor het onderwijs en de cultuursector”. Zo is de omroep verantwoordelijk voor Klokhuis en Podium Klassiek.