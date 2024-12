Veel bedrijven vrezen failliet te gaan door migratiebeleid kabinet

Een derde van de bedrijven die werken met migranten vrezen op korte termijn failliet te gaan of anderszins in de problemen te komen als het kabinet de plannen doorzet om arbeidsmigratie drastisch te beperken. Dat blijkt uit de Nederlandse Innovatie Monitor, een jaarlijkse enquête van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onder 450 bedrijven.

"Denk aan sectoren zoals de glastuinbouw, distributiecentra, slachterijen en de landbouw", zegt hoofdonderzoeker Henk Volberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. "Zij hebben deze mensen keihard nodig. Deze bedrijven zijn vaak lokaal gebonden en hebben veel minder alternatieven. Lukt het niet om meer Nederlands personeel te werven of de productiviteit te verhogen door middel van bijvoorbeeld robots, dan is een vermindering van de productie de enige oplossing."

Het door de PVV geïnspireerde antivreemdelingen-beleid is ook rampzalig voor de toekomst omdat door het weren van buitenlandse studenten het gebrek aan gekwalificeerd personeel alleen maar gaat oplopen. Ondertussen droomt de ultrarechtse coalitie verder van een hoogwaardige toekomst maar de onderzoekers constateren dat dergelijk wensdenken in strijd is met de praktische gevolgen van het beleid. "In het regeerakkoord van september wordt het woord 'innovatie' tientallen keren genoemd, maar ik vraag me af wie die innovatie nog kan uitvoeren als er straks veel te weinig kenniswerkers zijn."