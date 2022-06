'Veeboeren worden opgehitst door extreemrechtse radicalen'

Kee & Van Jole bespreken zoals iedere week de actuele ontwikkelingen in Den Haag. Daarbij gaat het natuurlijk om de protesten van de veeboeren en de reactie van de politiek. Peter Kee gaat in op de verklaring die premier Rutte na een lange stilte op dinsdag aflegde over de boerenprotesten. "Toevallig net nadat Wouter de Winther in zijn column in De Telegraaf had geroepen 'waar is Rutte?' Dus ja als zelfs je huisblad er over begint dat moet je wel wat." Zoals gebruikelijk als er problemen zijn laat hij zich dan flankeren door iemand anders die dan de kastanjes uit het vuur mag halen. In dit geval was dat minister van Justitie Dilan Yeşilgöz.