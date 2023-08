Veeboeren krijgen 1200 keer meer subsidie dan producenten plantaardige alternatieven

De overheden in de Europese Unie en de Verenigde Staten sluizen elk jaar weer enorme bedragen naar de veehouderij. De producenten van plantaardige alternatieven kunnen daarentegen op veel minder staatssteun rekenen. In de EU krijgen veehouders maar liefst 1200 keer zoveel subsidie, in de VS 800 keer zoveel. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift One Earth.