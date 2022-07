Vechtsportster Molly McCann laat heel stadion 'Fuck the Tories' zingen

Een opmerkelijk tafereel in de O2-arena in Londen zaterdagavond. Molly McCann, een gevierd vechtsportster uit Liverpool, werd direct na haar overwinning op Luana Carolina, kort geïnterviewd. Ze vertelde over haar strijdlust en merkte op tegenover het enthousiaste publiek dat nooit eerder fans zich zo achter een vrouwelijke vechtsporter schaarden. En dan tegen het einde, op 1:45 zegt ze tegen het publiek: "Jullie zijn de arbeidersklasse (…) die geeft me energie. (…) Mag ik jullie vragen een ding te zingen. Ik zal niet vloeken." En vervolgens zette ze een strijdlied in dat meteen werd opgepakt door de tribunes. "Fuck de Tories" klonk uit tienduizenden kelen het protest tegen de heersende Conservatieve partij die een ramp is voor het land en vooral voor de gewone mensen. "Ik moet zeggen dat ik het hier mee eens ben," verklaarde de UFC-interviewer en voormalig wereldkampioen Michael Bisping.