Varkensflat van 26 etages waar 650.000 dieren worden gehouden roept vrees voor nieuwe ziektes op

In Ezhou, een Chinese stad met meer dan een miljoen inwoners, is een 26 verdiepingen tellende varkensflat in gebruik genomen. In het complex, het grootste ter wereld, worden tot 650.000 dieren tegelijkertijd gevangen gehouden. Jaarlijks worden er 1,2 miljoen dieren naar de slachterij afgevoerd. De fabriek draagt de cynische bijnaam 'varkenspaleis'.

De eigenaren van het bedrijf Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming zijn afkomstig uit de cementindustrie en hebben geen ervaring met de veehouderij. Volgens een woordvoerder zag het bedrijf mogelijkheden om de fabriek met eigen bouwmaterialen neer te zetten en zo de lucratieve voedselmarkt te betreden.

Het complex is nog in aanbouw en zal uiteindelijk uit twee flatgebouwen bestaan met een totaal oppervlak van 800.000 vierkante meter, oftewel zo'n 120 voetbalvelden, aldus The Guardian.

De fabriek waar de dieren gevangen worden gehouden wordt automatisch bestuurd. Zo zijn er 30.000 geautomatiseerde voedersystemen. Medewerkers zullen iedere dag getest worden op ziektes, ze mogen gedurende hun werktijd het gebouw niet verlaten. In de praktijk zou dat er op neerkomen dat de werknemers een keer per week naar buiten mogen. De mest van de dieren zal volgens de fabriek worden verwerkt tot biogas dat gebruikt wordt voor de energievoorziening van het complex.

De veehouderij leidt ook tot bezorgdheid over de gevaren voor de volksgezondheid. Het dicht opeenstapelen van massa's dieren is een kweekvijver voor zoönosen, ziektes die overspringen van mens op dier. Het corona-virus is daar een voorbeeld van.

Dirk Pfeiffer, wetenschapper aan de City University of Hong Kong, stelt: "Des te hoger de dichtheid van dieren, des te groter het risico op besmettelijke ziekteverwekkers die zich verspreiden en sterker worden, plus de mogelijkheid van mutaties. Maar nog belangrijker is de vraag of dit soort productie in overeenstemming is met de noodzaak om de vleesconsumptie terug te dringen met het oog op de dreiging van verwoestende klimaatverandering."