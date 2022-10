Varkens zijn eerlijker dan Karskens

Het is dierendag. Marcel van Roosmalen moet op deze dag aan Arnold Karskens denken, de voorzitter van omroep Ongehoord Nederland. Hij vergelijkt Karskens met een varken. Alleen is Karskens geen varken. Varkens zijn eerlijker, beginnen geen 'omroep voor domme mensen' en 'hitsen mensen niet tegen elkaar op' volgens Van Roosmalen. Daarom zit hij liever met varkens in een stal dan met Karskens.