VARA-icoon Koos Postema (93) overleden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 428 keer bekeken • Bewaren

Tv-presentator Koos Postema is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van zijn familie zondag aan het ANP bekendgemaakt. Postema overleed zaterdag aan de gevolgen van ouderdom in het bijzijn van zijn twee dochters Judith en Ingrid.

Postema werkte bij de publieke omroep onder meer voor de toenmalige VARA, waar hij het programma Klasgenoten presenteerde. Later maakte hij dit programma lange tijd voor Veronica en RTL 4. Ook was Postema werkzaam voor de NOS. Daar was hij in 1980 commentator bij de televisie-uitzending van de inhuldigingsceremonie van koningin Beatrix. Ook was hij namens de omroep te horen in de radioprogramma's Langs de Lijn en Radio Tour de France.

In 1971 kreeg Postema voor zijn VARA-programma Een klein uur U de Zilveren Nipkowschijf uitgereikt. Twintig jaar later werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De NOS schrijft:

Koos Postema kwam op de kijker over als een soort vriendelijke onderwijzer, zonder belerend te zijn. Hij werd beschouwd als zeer betrouwbaar en was er goed in de mensen die hij interviewde op hun gemak te stellen. Hij wist onbespreekbare onderwerpen, zoals pedofilie, euthanasie, abortus en transseksualiteit, op een laagdrempelige manier de huiskamer binnen te brengen.