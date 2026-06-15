VAR-official maakt white power-gebaar bij wedstrijd Curaçao, FIFA-waakhond eist zijn onmiddellijke vertrek

De Australische VAR-official Shaun Evans heeft tijdens de openingswedstrijd van Duitsland tegen Curaçao op het WK een handgebaar gemaakt dat door anti-discriminatie-experts wordt omschreven als een neo-nazistisch symbool. Op beelden van de officiële uitzending is te zien hoe Evans, werkzaam in het VAR-centrum in Dallas, het white power-gebaar maakt op het moment dat de camera's op hem zijn gericht. Het Fare-netwerk, al jarenlang de discriminatiewaakhond van de FIFA bij internationale toernooien, eist Evans' onmiddelijke verwijdering van het toernooi: "Deze official heeft geen enkele verdere rol te spelen bij dit WK."

Het gebaar, dat verborgen wordt als zogenaamd onschuldig "OK-gebaar", werd in 2019 door de joodse anti-haatorganisatie Anti-Defamation League (ADL) officieel aangemerkt als haatsymbool, omdat het hoofdzakelijk wordt gebruikt als herkenningsteken in extreemrechtse kringen wereldwijd. Fare stelt onomwonden dat het symbool "wit-supremacistische en neo-nazistische connotaties" heeft en vraagt zich hardop af waarom een FIFA-functionaris dit op het moment dat de camera's draaien laat zien. De FIFA heeft inmiddels laten weten een onderzoek in te stellen naar het openlijke nazisme van de VAR-official. Opvallend is dat bij de wedstrijden ná Duitsland - Curaçao de VAR-ruimte niet meer in beeld is gebracht.