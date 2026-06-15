BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

VAR-official maakt white power-gebaar bij wedstrijd Curaçao, FIFA-waakhond eist zijn onmiddellijke vertrek

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
592 keer bekeken
Scherm­afbeelding 2026-06-15 om 15.09.55

De Australische VAR-official Shaun Evans heeft tijdens de openingswedstrijd van Duitsland tegen Curaçao op het WK een handgebaar gemaakt dat door anti-discriminatie-experts wordt omschreven als een neo-nazistisch symbool. Op beelden van de officiële uitzending is te zien hoe Evans, werkzaam in het VAR-centrum in Dallas, het white power-gebaar maakt op het moment dat de camera's op hem zijn gericht. Het Fare-netwerk, al jarenlang de discriminatiewaakhond van de FIFA bij internationale toernooien, eist Evans' onmiddelijke verwijdering van het toernooi: "Deze official heeft geen enkele verdere rol te spelen bij dit WK."

Het gebaar, dat verborgen wordt als zogenaamd onschuldig "OK-gebaar", werd in 2019 door de joodse anti-haatorganisatie Anti-Defamation League (ADL) officieel aangemerkt als haatsymbool, omdat het hoofdzakelijk wordt gebruikt als herkenningsteken in extreemrechtse kringen wereldwijd. Fare stelt onomwonden dat het symbool "wit-supremacistische en neo-nazistische connotaties" heeft en vraagt zich hardop af waarom een FIFA-functionaris dit op het moment dat de camera's draaien laat zien. De FIFA heeft inmiddels laten weten een onderzoek in te stellen naar het openlijke nazisme van de VAR-official. Opvallend is dat bij de wedstrijden ná Duitsland - Curaçao de VAR-ruimte niet meer in beeld is gebracht.

Meer over:

actueel, wk 2026, extreemrechts
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Reacties (0)

Joop

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

BNNVARA wij zijn voor