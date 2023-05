Vape ontploft in vliegtuig en zet bagage in de fik • Kijk Nou • 25-05-2023 • leestijd 1 minuten • 2069 keer bekeken • bewaren

Angstige momenten aan boord van een Easy Jet-vlucht van Genève naar Amsterdam, vorige week. Tijdens de vlucht ontplofte een e-sigaret die was opgeborgen bij de handbagage en vloog in brand. Op videobeelden is te zien en horen hoe een aantal passagiers in paniek raakt.

Tijdens de vlucht hoorden enkele passagiers een doffe knal uit de bagageruimte komen. Niet veel later kwam er rook achter het luik vandaan. Toegesneld cabinepersoneel deed het luik open en trof twee tassen aan die inmiddels in brand stonden. Meerdere passagiers probeerden daarop met hun blote handen de brand te blussen.

Al snel werd ook de boosdoener ontdekt; een e-sigaret, of vape. De lithium-ion batterij in het apparaatje bleek defect en had tijdens het vliegen voor kortsluiting gezorgd.