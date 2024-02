Vanwege onhoudbaar verdienmodel staat levensvatbaarheid vele boerenbedrijven op het spel

6 feb. 2024 - 10:16

Eigenlijk is boeren (en alles wat direct daarna komt zoals slachten) in Nederland / West-Europa niet rendabel. Te hoge arbeidskosten, materiaalkosten, dure grond, klimaat, stikstof en nog wat meer. Economisch is het logisch dat we net als bij kleding of simpele elektronica alles zouden importeren. Nadeel is dan dat wij meer kunnen betalen voor het voedsel dan de mensen lokaal, en daar wellicht voor honger gaan zorgen. Bovendien maken we ons voor een eerste levensbehoefte volledig afhankelijk van het buitenland. Aangezien we in West Europa dus toch (te) duur voedsel willen produceren zullen we het flink moeten subsidiëren, want anders wordt het onbetaalbaar voor veel mensen.