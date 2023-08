Vanwege de bureaucratie heb ook jij straks een grofvuil-coach nodig

Onder de noemer ‘werken’ sturen we elkaar voortdurend mails over onbelangrijke onderwerpen. Het interesseert niemand waarom Carla van marketing er tijdens dat evenement voor koos de bedrijfsvlag boven het podium te hangen in plaats van achter in de zaal, zoals was afgesproken tijdens de Zoom-meeting met Joost van programma en Zoë van communicatie. Toch mailen Joost, Carla en Zoë achteraf, wat ze elk een kwartier kost. Uit het niets is bijna een uur werkgelegenheid gecreëerd, zoiets kan alleen in een hoogontwikkelde beschaving als de onze.