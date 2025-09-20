Vandaag zien we weer waar de door rechts gevoede polarisatie toe leidt Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 796 keer bekeken • bewaren

Ik zie geen linkse politieke partijen hele delen van de bevolking wegzetten als gevaarlijk of ongewenst.

Het is nog geen 48 uur nadat de Tweede Kamer, waaronder de VVD, "antifa" als terroristische organisatie bestempelde. Inmiddels is er bij een extreemrechtse manifestatie in Den Haag geweld gebruikt tegen politie. Is de A12 bezet. Is er brand gestoken, met stenen gegooid en met stokken geslagen.

Nu ben ik van mening dat niet iedereen die nu in Den Haag bij de manifestatie is, met name het deel dat op het malieveld blijft, hierachter staat, over jullie gaat dit ook niet. Maar vandaag zien we wel weer waar de polarisatie, dat in Nederland toch vooral vanuit rechts komt, toe leidt. Geweld, haat, woede. De afgelopen kabinetsperiode heeft daar geen positieve verandering in kunnen aanbrengen, integendeel. Mede door te regeren met, en het schuiven naar, de PVV heeft de VVD de situatie verergerd.

Op dit moment klinkt breed vanuit rechts geen redelijkheid meer. Geen roep om tot elkaar te komen. Het enige geluid wat er uit komt is dat van angstzaaierij, het hitsen en verdelen. Keer op keer wordt links verweten gevaarlijk te zijn, de samenleving te verdelen en niet te willen luisteren. Maar ik zie geen linkse politieke partijen hele delen van de bevolking wegzetten als gevaarlijk of ongewenst.

Ik zie zelfs vanuit links meermaals een uitgestoken hand om samen tot oplossingen te komen. Natuurlijk niet om maar uit te voeren wat rechts wil, zo werkt dat nou eenmaal niet, maar wel om constructief na te denken over alternatieven die wél rekening houden met alle Nederlanders en niet met alleen een klein, bevoorrecht deel.

Des te raarder is het dat de VVD dan zegt niet met links te kunnen regeren, alsof links alles wil afbreken waar links juist decennia aan heeft meegewerkt om op te bouwen, terwijl het rechtere deel van de politiek en samenleving actief de rechtsstaat afbreekt, het vertrouwen in de politiek schaadt en vandaag op het malieveld zich van hun slechtste kant laten zien.

Ik zie graag nieuw leiderschap voor de VVD, omdat ik weet dat veel leden zich hier niet in gehoord voelen. Waarvan een deel zelfs hun lidmaatschap heeft opgezegd. Maar vooral omdat ik niet denk dat de huidige koers van die partij ook maar enig positief effect kan hebben op de toekomst van ons land.

Het zou fijn zijn dat de middenpartijen, waar (helaas voor mij als iemand die toch wel een stuk linkser is dan de meesten binnen de partij) GL-PvdA ook toebehoort, inzien dat deze VVD niet de VVD van vroeger is. Dat er op dit moment niet redelijk geregeerd mee kan worden. Dat ze te veel bezig zijn met Amerikaanse gekkigheden hierheen te halen.

En ik hoop dat de volgende Kamer besluit om de motie dat oproept Antifa als terroristisch te bestempelen, al is het maar symbolisch omdat gelukkig de rechter daar over gaat, met een nieuwe motie ongedaan maakt. Symboliek doet ertoe, en het zou een mooi symbool zijn dat een nieuwe Kamer zich meer bezighoudt met het helen van de samenleving, dan het verder verdelen.

Naschrift:

En nu, meer dan een uur later:

- Staan ze voor het hek om het Binnenhof te bestormen.

- Is het partijkantoor van D66 vernield, puur een intimidatietactiek.

- Heeft Wilders zijn eigen achterban onder de bus gegooid door dit te veroordelen en ze tuig te noemen.

- Zijn in bepaalde hoeken van extreemrechts online mensen bezig links ervan de schuld te geven.

Polarisatie is in de politiek broodnodig, je moet je eenmaal kunnen onderscheiden van elkaar. Zo is er iets te kiezen voor de mensen. Maar de polarisatie die we nu zien, met name op rechts, waarbij 'de ander' altijd als een groot gevaar wordt neergezet. Dat dit gebeurt zonder feiten, zonder enige vorm van zelfreflectie, waar constant wordt ingespeeld op de onderbuik.

Dat is niet meer "polariseren" waar je in de politiek wat aan zou kunnen hebben. Dat is gewoon trachten het land te verdelen, de sociale cohesie te ondermijnen en kan alleen maar leiden tot de beelden die we nu zien.

We zijn nog steeds elkaars buren. Nog steeds het gezicht dat achter je staat in de rij bij de Supermarkt. Dezelfde mensen die óók lijden onder de steeds duurder wordende boodschappen. Die net als ieder ander gewoon het beste wil maken van hun leven. Niemand in Nederland is elkaars vijand.

Dus geef geen gehoor aan de mensen die zeggen, om wie dan ook in Nederland of hoe iemand er ook uit ziet of waar iemand ook in gelooft, dat iemand jouw vijand is. De verkiezingen van 29 oktober zullen de belangrijkste zijn van de afgelopen decennia en vóór de komende decennia. 29 oktober kunnen we het tij keren, zodat we op 30 oktober kunnen zeggen dat we als land weer gaan helen.

Partijen die "antifa" verbieden, zijn dan geen geloofwaardige keuze. Al helemaal niet meer na vandaag.