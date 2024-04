‘Vandaag Inside is in nuchtere toestand niet om aan te horen’

Druktemaker Yora Rienstra doet sinds september aan Dry January. Vooral de mensen om haar heen hebben daar moeite mee. “Omdat het sociaal geaccepteerd is vinden we het gekker wanneer je niet drinkt dan wel”, vertelt ze bij De Nieuws BV. “Het is normaal om tijdens een talkshow aan wijn of bier te zitten en onder de naam kroegpraat de avond vol te lullen met racistische opmerkingen, kwetsende grappen en seksisme. Mijn tip: stop gewoon eens een paar maanden met alcohol, ook al is het geen januari, en kijk wat er gebeurt. Ik denk sowieso dat VI dan een stuk minder kijkers overhoudt, want dat soort kroegpraat is in nuchtere toestand al helemaal niet om aan te horen.”