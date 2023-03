Vandaag Inside cancelt Sander Schimmelpenninck wegens kritiek op BBB-kiezers Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 645 keer bekeken • bewaren

Sander Schimmelpenninck is niet meer welkom bij het praatprogramma Vandaag Inside waarin Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee hun versie van de werkelijkheid presenteren. De scherpe columnist en programmamaker schoof af en toe aan maar werd dinsdag gecanceld omdat hij het woord 'domrechts' gebruikte. Vooral Johan Derksen nam daar aanstoot aan omdat hij van mening was dat Schimmelpenninck het over hem had en hij niet dom genoemd wil worden. "Dat jochie van adel vond ons maar een stel dommeriken, omdat we op de BoerBurgerBeweging hebben gestemd. Wie denkt die snotaap wel niet dat hij is?"

Schimmelpenninck gebruikte de term in een tweet waarin hij zijn aanwezigheid in het populistische programma verdedigde. Hi stelde dat hij aanschoof "Om de domrechtse hordes tegen te spreken en op te voeden."

In het AD legt Schimmelpenninck dat domrechts een gangbare term is voor mensen die tegen hun eigen belang in op een rechtse populistische partij stemmen. "Het is een politieke stroming. Mensen die worden beïnvloed door populisten. Het is niet dat ik alle BBB-stemmers dom vind, maar ik vind het dom als je consequent tegen je belangen instemt. En daar hebben veel kijkers van Vandaag Inside last van." Volgens Schimmelpenninck hoeven Derksen en zijn tv-kornuiten zich helemaal niet aangesproken te voelen. "Zij zijn niet domrechts. Zij stemmen voor hun eigen belang. Zij hebben veel geld. Dat willen ze graag houden. Heel veel kijkers zijn gewone, hardwerkende mensen die het niet breed hebben. Zij stemmen rechts, omdat ze worden opgehitst door populisten. Voor het belang van hun eigen portemonnee kunnen ze beter links stemmen.”

Schimmelpenninck merkt ook op dat de presentatoren, die zich voor laten staan op hun grote mond, zelf niet zo goed tegen kritiek kunnen. Mocht eenmaal tot hen doordringen dat er sprake is van een misverstand dan zal hij een nieuwe uitnodiging niet afslaan.