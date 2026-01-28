Vanaf nu is de vernietiging van Palestina een multinationaal project Opinie Vandaag leestijd 4 minuten 93 keer bekeken Bewaren

René Romer

Het ‘vredesplan’ van Trump opent de deur naar de definitieve ontmanteling van Palestina.

Na het Duitse bombardement van 14 mei 1940 koos het Rotterdamse gemeentebestuur ervoor om zélf de oude historische stad vérder te vernietigen. Daar waar een gedeeltelijke wederopbouw nog best had gekund, gaf men er de voorkeur aan het verwoeste stadscentrum op eigen initiatief plat te walsen. Mijn vader heeft de vernietiging van het oude Rotterdam door de Duitsers én het Rotterdamse stadsbestuur ooit van zich afgeschreven in zijn emotionele essay ‘De verloren droom van Rotterdam.’

Enkele weken ná de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober 2023 zag ik op Al Jazeera een deskundige die de puinhopen van Gaza vergeleek met die van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu we alweer twee jaar verder zijn, blijkt het Rotterdam uit de oorlogsjaren echter kinderspel vergeleken met de apocalyptische omgeving van het Gaza van vandaag. Maar wie mocht denken dat onze wereldleiders hebben geleerd van het verleden, zodat de wederopbouw van Gaza met respect voor de Palestijnse geschiedenis zal gebeuren, komt bedrogen uit.

Kijk je naar de AI-schetsen van Gaza, dan constateer je dat er helemaal niets van het historische gebied lijkt over te blijven. De Palestijnse historie wordt vollédig weggevaagd, iets dat overigens geheel in lijn is met de al decennialang geldende doelstellingen van Israël, onder meer tot uiting komend in Israëls onderwijscurriculum. Erger dan dat, de Palestijnse bevolking - net als de Rotterdamse bevolking in de naoorlogse jaren, zoals mijn vader in zijn essay beschreef - krijgt geen enkele inspraak in de eigen toekomst, zoals men ook helemaal niets te zeggen had over het dictatoriale VN Verdeelplan van 1947. De op regels gebaseerde wereldorde, ik schreef dat vorige week, heeft nooit werkelijk bestaan.

Maar daar waar de vernietiging van het oude Rotterdamse stadscentrum nog door toedoen van het toenmalige (eigen) Rotterdamse gemeentebestuur werd vervolmaakt, dreigt de vernietiging van Gaza juist in zijn geheel door vijanden van het Palestijnse volk te gebeuren. Aanvankelijk lag deze vernietiging nog primair in handen van de genocidale koppels Netanyahu/Biden en Netanyahu/Trump. De duo’s werden daarbij via wapenleveranties en financiering ondersteund door verschillende Europese landen.

Inmiddels worden vastgoedontwikkelaars Steve Witkoff en Jared Kushner - namens de grotendeels uit vertegenwoordigers van dictatoriaal en autocratisch bestuurde landen bestaande ‘Board of Peace’ - op pad gestuurd om de destructie van Gaza te completeren door dit Palestijnse gebied in handen te geven van een internationaal gezelschap van investeerders en collega-vastgoedontwikkelaars. Daarbij zullen ze er ongetwijfeld voor zorgen dat op zijn minst een deel van de toekomstige winsten ten gunste komen van de familie Trump.

Op het door Jared Kushner tijdens het World Economic Forum gepresenteerde ‘New Gaza’ zien we dat de bestaande wijken, historische locaties en monumenten die deel uitmaken van de identiteit en geschiedenis van deze Palestijnse regio in zijn geheel worden geëlimineerd.

“Het plan streeft naar een visueel beeld dat lijkt op Dubai of Las Vegas,” aldus hoogleraar architectuur en stedenbouw Ali A Alraouf in Haaretz, die daarbij wijst op AI-visuals met glazen torens en jachthavens. “Technisch gezien creëert het plan afgesloten woonwijken die zijn ontworpen voor een specifieke economische klasse, in plaats van een organisch stedelijk weefsel dat de lokale bevolking dient.”

In het meest gunstige geval worden Palestijnen gast in eigen huis, hoewel zelfs dát nog maar zeer de vraag is. Want ondanks of misschien wel dankzij deze buitenlandse bemoeienis, staat Israëls hoofddoel recht overeind: etnische zuivering van historisch Palestina.

Dat Israël ook binnen de kaders van Trumps ‘vredesplan’ alles in het werk zal stellen om dat doel te realiseren, schreef ik al vaker. De geplande heropening van de grens bij Rafah blijkt daarbij nog steeds een punt van discussie tussen Team Genocide en Team Real Estate, het team dat Israëls vernietiging van Gaza zo graag wil vervolmaken door er een oase voor vastgoedontwikkelaars van te maken waarbij geen enkele Palestijn ook maar enige mate van inspraak heeft.

Israël wilde aanvankelijk dat de Rafah-grens slechts vanuit de exit-kant van Gaza richting Egypte opengaat. Inmiddels zou Israël alsnog akkoord zijn gegaan met opening in beide richtingen, zolang maar wordt gegarandeerd dat meer Palestijnen Gaza verlaten dan dat er terugkeren. Het doel van etnische zuivering van Gaza moet immers koste wat het kost worden gehaald.

Bovenstaande maakt ook in één klap duidelijk dat Israël in werkelijkheid helemaal niet uit Gaza wordt verdreven; Israëls positie wordt slechts iets anders gedefinieerd. Hoewel controle formeel in handen komt van een club waarin hoofdrollen zijn weggelegd voor regionale spelers als Egypte, Turkije, VAE, Saoedi-Arabië en Qatar, trekt Israël nog steeds aan de belangrijkste touwtjes. Dat de genocidale staat de controle over de grenzen, het luchtruim en de toegang tot de zee behoudt plus het recht heeft om militair in te grijpen ‘wanneer nodig’, zijn daarbij geen onbelangrijke details.

De last van Gaza wordt van Israël naar regionale dictatoriale en autocratische landen overgedragen, maar de machtsinstrumenten blijven stevig in Israëlische handen. En zolang er nog Palestijnen in Gaza wonen, mogen zij ter plekke via een technocratisch bestuur - en zonder ook maar enige vorm van macht - de dagelijkse futiliteiten regelen.

Het diepere gevaar is daarbij dat dit proces niet alleen Gaza treft, maar het Palestijnse nationale project als gehéél, zoals Mahmoud Shehada, gespecialiseerd in humanitaire operaties, conflictdynamiek en naoorlogs bestuur in Palestina, in Haaretz schrijft: “Gaza wordt niet alleen losgekoppeld van Israël; het wordt ook losgekoppeld van de Palestijnse politiek en bestuurd via technocratische formules die het idee van een Palestijnse staat elke inhoud ontnemen.”

Via administratieve oplossingen opent het ‘vredesplan’ van Trump daarmee de deur naar de definitieve ontmanteling van Palestina, aldus Mahmoud Shehada: “Gaza als een internationaal bestuurde eenheid, de Westelijke Jordaanoever op een parallel pad van fragmentatie, terwijl Israël het recht behoudt om te interveniëren of te blokkeren wanneer het maar wil - zonder de kosten van de bezetting te hoeven dragen.”

De vernietiging van Palestina is daarmee niet meer alleen een Israëlisch project, het is een multinationaal project.