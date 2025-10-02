Van Weel wil bij nader inzien toch enkele kinderen redden van wisse dood 'als ze maar niet blijven' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

Minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) heeft na heel lang koppig weigeren toch ingestemd met het toelaten van 'enkele' stervende Palestijnse kinderen die hier in Nederland van de wisse dood gered kunnen worden. Dat laat hij weten in brief aan de Tweede Kamer die donderdag opnieuw debatteert over de onmenselijke houding van Nederland ten opzichte van de stervende kinderen. Terwijl andere Europese landen als Italië, Frankrijk en België wel al de noodzakelijke medische verzorging bieden, weigerde Nederland dat tot nu toe. Hoeveel kinderen mogen blijven leven van het kabinet, is niet bekend maar wel dat het er heel weinig zullen zijn.

In een toelichting voor de media meldt Van Weel dat onduidelijk is wanneer de kinderen in Nederland arriveren, maar het zal eerder een kwestie van dagen of weken dan maanden zijn. „Maar het is geen eenvoudig proces, er moet gescreend worden, begeleiders moeten meekomen.” Het is ‘niet de insteek’ dat de patiënten en hun families permanent in Nederland zullen blijven: „Ze krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor de duur van de behandeling.”