Van Weel: vermoedelijk ronselde Iran jonge daders voor aanslagen op joodse doelen

Alles wijst er nu op dat de verdachten van de antisemitische aanslag op de synagoge in Rotterdam zijn geronseld, zei justitieminister David van Weel (VVD) dinsdagmiddag bij het vragenuur in de Tweede Kamer. "En de mogelijkheid dat Iran betrokken is bij deze aanslag wordt nadrukkelijk ook onderzocht." Dat meldt persbureau ANP. De vier opgepakte verdachten zijn twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17 uit Tilburg. Ze worden verdacht van het plegen van een misdrijf met terroristische motieven.

De verdachten werden opgepakt omdat ze zich kort na de aanslag verdacht gedroegen bij een andere synagoge in Rotterdam. De politie vermoedt dat met de arrrestatie een tweede aanslag werd voorkomen.

Zaterdag werd door anderen opnieuw een aanslag gepleegd, dit keer bij een joodse school in Amsterdam. Daarbij vielen eveneens geen gewonden. De minister maakte diezelfde dag bekend dat wordt onderzocht of er een verband is tussen beide aanslagen.

Het ANP schrijft:

Van Weel wilde ondanks herhaalde vragen van zijn partijgenoot Ulysse Ellian niet nu al een link leggen tussen Iran en de aanslagen. Volgens Ellian is het duidelijk dat de aanslagen "de vingerafdruk" van het Iraanse regime hebben. Op de vraag of de beveiliging voor de Joodse gemeenschap blijft zolang de dreiging blijft, zei de minister alleen dat hij niets over zulke maatregelen kan zeggen. Om de komende tijd meer vergelijkbare aanslagen te voorkomen, zei Van Weel dat ook gekeken moet worden naar het probleem van jongeren die worden geronseld om die aanslagen te plegen. Verder zei hij niet of er meer wordt gedaan om meer aanslagen te voorkomen.

Op 9 maart vond er een aanslag plaats op een synagoge in het Belgische Luik, net over de grens met Nederland en afgelopen donderdag werd in Noorwegen naar aller waarschijnlijkheid een aanslag op een synagoge voorkomen.

