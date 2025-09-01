Van Vroonhoven kiest voor functie elders na demotie door NSC-leden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 264 keer bekeken • bewaren

Nicolien van Vroonhoven, fractievoorzitter van NSC, wil niet langer kandidaat zijn bij de verkiezingen van 29 oktober. De rechterhand van Omtzigt en mede-oprichter van de partij stond oorspronkelijk op nummer 2 maar leden hebben haar bij een stemming laten zakken naar de vierde plaats. De teleurgestelde voorvrouw van de partij ziet dat als "een duidelijk signaal".

Eerder al had Van Vroonhoven besloten geen lijsttrekker te willen zijn van de partij die even snel ten ondergaat als dat ze is opgekomen. Volgens diverse peilingen zal de partij die dankzij de beruchte groep 'teleurgestelde' kiezers 20 zetels haalde en meteen in de regering belandde, na 29 oktober weer uit de Kamer verdwijnen. Eerder pleitte een prominent lid al voor opheffing van NSC omdat het experiment van Pieter Omtzigt overduidelijk mislukt is.

Van Vroonhoven, die net als Omtzigt er een handje van heeft terug te komen op genomen beslissingen, heeft verklaard dat ze tot aan de verkiezingen in de Kamer blijft. Of dat als fractievoorzitter is, is de vraag want lijsttrekker en ex-minister Eddy van Hijum wordt deze week geïnstalleerd als Kamerlid. Hij neemt de zetel in van Diederik Boomsma, de voormalig CDA'er die is overgestapt naar JA21, zijn derde partij in amper twee jaar tijd.