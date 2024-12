Van tolerantie naar uitsluiting, het Nieuwe Nederland van Bente Becker Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 553 keer bekeken • bewaren

Mehrzad Joussefi Actief lid van GroenLinks/PvdA-jongeren, winnaar van de Nationale Kinderprijs voor vrede, vrijheid en democratie, lid van de Unicef jongerenraad digitalisering

Wie had gedacht dat een Kamerlid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in een rechts kabinet de PVV zo snel rechts zou inhalen met discriminerende moties? Wie had verwacht dat een liberale politica een hele groep Nederlanders zou stigmatiseren, terwijl zij zegt te geloven in de vrijheid van het individu? Wie had gedacht dat een VVD-parlementariër, die de liberale waarden van Thorbecke zou moeten verdedigen, artikel 1 van onze Grondwet zou ondermijnen?

Wie had kunnen vermoeden dat ‘nep-parlementariërs’, met een overweldigende meerderheid, een motie zouden aannemen die de deur opent voor een gedachtenpolitie? Wie had gedacht dat, in een pluriforme samenleving als de onze, er nog steeds mensen zijn die geloven in een eenheidsworst van nationale normen en waarden?

Voormalig VVD-premier Rutte zei ooit dat het niet om je afkomst draait, maar om je toekomst. Maar onder de huidige VVD-leiding lijkt die toekomst alleen bereikbaar als je je afkomst volledig verloochent. Als je bitterballen met mosterdsaus lekker vindt, naar softdrugs ruikt, af en toe door de Wallen fietst, bot en opdringerig je mening oplegt en met een tikkie de kosten van een krat bier verdeelt, dan pas ben je goed genoeg.

Ik besef dat ik die waarden van mevrouw Becker niet deel. Ik ben als tweede generatie met een migratieachtergrond in Utrecht geboren en getogen, maar ik associeer bitterballen met VVD-congressen, softdrugs met criminaliteit, de Wallen met vrouwen die seksueel uitgebuit worden, botheid met een laag beschavingsniveau en de tikkie als het symbool van Calvinistische zuinigheid.

Misschien heb ik volgens staatssecretaris Nobel wel integratieproblemen. Ik voel me inderdaad eerder verbonden met de Biblelbelt, waar Hollandse heidense normen en waarden elke dag vervloekt worden. Alleen jammer dat daar geen koopzondag bestaat, homo’s als aliens worden beschouwd en vrouwenemancipatie als een duivelse uitvinding wordt gezien.

Het Nederland dat ik waardeer, is een land waar een ruimdenkend volk woont, een volk dat over de dijken heen kan kijken. Een land waar inwoners met verschillende culturele en religieuze achtergronden zich thuis kunnen voelen. Waar politici de sociale cohesie beschermen door respect te tonen voor de authenticiteit van minderheden in een kwetsbare positie.

We hebben een overheid nodig die haar burgers vertrouwt, die sociaal-economische problemen aanpakt en ervoor zorgt dat iedereen kan meedoen. In de geschiedenis van het populisme hebben we vaker gezien dat een deel van het volk onterecht voor de problemen van het land verantwoordelijk werd gesteld, omdat politici te lui waren om duurzame oplossingen te bedenken die mensen met elkaar verbinden.

Aarzel niet en teken de petitie tegen de motie Becker . Eerst waren Marokkanen het zondebok, gisteren moslims, vandaag is iedereen met een migratieachtergrond verdacht, morgen zijn het de Belgen die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland zijn gevlucht, overmorgen de Hugenoten die enkele eeuwen geleden hun toevlucht in ons land zochten…