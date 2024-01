Van God los?

Mensen die instaan voor onze veiligheid, zoals hulpverleners verdienen het om zo goed mogelijk te worden beschermd. Maar zelfs als het totaal uit de hand loopt, zoals op een aantal plaatsen bij de oud en nieuw viering, is het zoeken naar gespreksruimte nog altijd beter dan er met gestrekt been in gaan. Alleen als er acute bedreiging is, moet er natuurlijk wel worden ingegrepen. Maar als de dreiging is afgewend is een constructief gesprek tussen betrokken partijen het middel om de-escalatie te bevorderen. Ook positief voorbeeldgedrag van sleutelfiguren is een beproefd middel. Maar dat werkt alleen als geweld niet de norm is van een groep, persoonlijk gewin niet het motief, en wijze woorden of genuanceerde meningen niet als zwakte worden gezien. Daar wringt de schoen. In de grote wereld zijn er nu teveel voorbeelden van gewelddadig optreden, opruiende politici en voorbeeldfiguren, en extremistische oneliners die via de moderne media de wereld in geslingerd worden. Hoe kunnen we ons daar tegen teweer stellen? Als we het tij willen keren zullen we bij onszelf moeten beginnen, door in gezin, buurt, school, vereniging of op werkplek met elkaar om te gaan op basis van vertrouwen en open communicatie en dit ook verwachten van onze leiders landelijk en mondiaal. Er valt een wereld te winnen.