Minister Christianne van der Wal van stikstofzaken wordt steeds door de Tweede Kamer ter verantwoording geroepen. Maar valt haar wel zoveel te verwijten? Het is immers CDA-leider Wopke Hoekstra die de boel voortdurend in de stront laat zakken. Omdat hij bang is voor de boze boeren. Niels van der Laan en Jeroen Woe van Even Tot Hier over politiek met een luchtje.