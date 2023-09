Van der Plas is de Nederlandse Boris Johnson: grappig en volks maar notoir onbetrouwbaar Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 105 keer bekeken • bewaren

Peter Kee & Francisco van Jole schuiven voor het eerst na het reces weer aan tafel bij De Nieuws BV om de laatste ontwikkelingen in Den Haag te becommentariëren. Dat valt nog niet mee want de politiek is onvoorspelbaarder dan ooit. Zo klinkt alom de oproep om een einde te maken aan de polarisatie maar Kee denkt er na een rondgang door het Kamergebouw dat er toch wel wat broeit. "Bij de VVD zijn ze echt fel op D66. Die hebben hun de schuld voor de val van het kabinet in de schoenen geschoven en daar zijn ze behoorlijk pissig over. Dat zal ongetwijfeld mee gaan spelen."

Van Jole wijst er op dat de grote aanjager van polarisatie, Geert Wilders, zich vooralsnog koest houdt. Kee vertelt dat Wilders zeer mild reageerde op het overlopen van PVV-Kamerlid Helder naar BBB. Van Jole: "Misschien dat hij gewoon heeft besloten om het Kamerlidmaatschap uit te zitten tot zijn pensioen en hij ook tevreden is met 5 of 6 zetels. Maar als hij echt macht wil uitoefenen, zoals de afgelopen jaren, dan moet bij een grote fractie hebben en moet hij weer angst gaan zaaien."

Van Jole had de HJ Schoo-lezing van Caroline van der Plas tot zich genomen. "Daardoor kon ik haar ineens plaatsen. Dat vond ik altijd lastig omdat ze wel een populist is maar heel anders dan Wilders. In die speech haalt ze het verhaal aan van de Romeinse politicus Cincinnatus. Toen viel het kwartje. Die werd ook aangehaald door Boris Johnson in zijn afscheidsbrief. En ze lijkt inderdaad erg op Boris Johnson. Ze is grappig, doet het goed op tv, koketteert met het volkse en is notoir onbetrouwbaar."

Kee wil niet aan die laatste constatering. "Ja, ze heeft nu ontkend dat ze Mona Keijzer als premierskandidaat heeft gepresenteerd maar dat is niet voldoende om haar neer te zetten als onbetrouwbaar.

Kee gaat ook in op de debatten. Jesse Klaver heeft opgeroepen dat die over de inhoud moeten gaan. "Wij hebben dat natuurlijk het liefste maar ik moet nog zien of dat gaat gebeuren." Van Jole merkt op dat de neiging om er premiersdebatten van te maken dit keer lastiger wordt. "Omtzigt gaat geen premierskandidaat presenteren lijkt me want dat is in strijd met zijn bewering dat hij niet de grootste wil worden." Kee vult aan dat BBB inmiddels ook geen premierskandidaat meer heeft omdat Van der Plas dinsdag Mona Keijzer bij Humberto Tan publiekelijk heeft afgeserveerd.