Van de puinhopen van Gaza naar de straten van Amsterdam, zo voelde de Rode Lijn voor mij Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 72 keer bekeken • Bewaren

Hamed Isbaita Journalist Persoon volgen

Als journalist leer je om een professionele afstand te bewaren tussen jezelf en het verhaal waar je verslag van doet: je kijkt door de lens kijken en legt de details vast met een objectieve, kalme blik. Maar hoe kun je neutraal blijven, hoe kun je die afstand bewaren, als het nog maar enkele maanden geleden is dat je de verschrikkingen van de genocide in Gaza zelf overleefde?

Niet lang geleden zag mijn werkelijkheid er compleet anders uit: de indringende geur van springstof, het meedogenloze geluid van bombardementen, en een dagelijkse belegering door de dood waar niet aan te ontsnappen viel.

Zondag 8 november bevond ik me plotseling temidden van duizenden mensen in de straten van Amsterdam. Het is een schrijnende, surrealistische en overweldigende paradox: de overstap vanuit het hart van de verwoesting naar het kloppende hart van een Europese hoofdstad, waar levendig chants van solidariteit weerklinken en veel Palestijnse vlaggen wapperen onder een hemel die niet gewend is aan deze schaal van menselijk verzet.

Met de ogen van een journalist bekeek ik het tafereel nauwkeurig: de zorgvuldig beschilderde spandoeken, de gezichten met ogen vol van empathie, de politie en beveiligers die de route begeleidden, en de echo's van leuzen die weerkaatsten tegen historische gebouwen. Maar gezien door de ziel van een overlevende was het tafereel oneindig veel groter dan een gewoon routineverslag vanaf locatie.

Deze dag maakte diepe, bijna plechtige, gevoelens los omdat het protest bewijst dat Gaza niet zomaar verdwijnt. Gaza reist over de wereld, het ademt, en het rijst steeds weer op van onder het puin om zich te vormen tot een levende, donderende stem die weerklinkt in de hoofdsteden van de wereld. Terwijl ik middenin deze mensenmassa stond, besefte ik dat de camera die ik draag niet alleen een instrument is om tragedie vast te leggen; het is een verlengstuk van de weigering om te zwijgen: een getuigenis dat het geheugen niet verbrand kan worden, en dat wij er zijn.