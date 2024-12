Van Dale kiest zelf Woord Van Het Jaar na heftige reacties op nominaties Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 375 keer bekeken • bewaren

Van Dale heeft de verkiezing voor Woord van het Jaar 2024 stopgezet nadat er heftige reacties waren gekomen op enkele van de nominaties. Dat meldt het AD. Volgens Van Dale zouden "actiegroepen" de verkiezing hebben "gekaapt" om eigen woorden te nomineren. Op sociale media ging onder meer het woord "sjoemelscooter" rond, een andere benaming voor de veelbesproken fatbike.

De meeste ophef ontstond rond het woord "transitiespijt", een woord dat wordt gebruikt om spijtoptanten van gendertransities te duiden. Dat woord werd het afgelopen jaar vooral rondgestrooid door zogeheten TERF's, transhaters in de stijl van JK Rowling. Zij deden voorkomen alsof er onder transgenderpersonen veel sprake is van transitiespijt, terwijl dit in werkelijkheid nauwelijks voorkomt. Dat het woord desondanks zoveel gebruikt is en op de lijst voor Woord van het Jaar stond, is voor critici een teken dat er ruim baan gegeven wordt aan transhaters.

Een ander genomineerd woord waar veel om te doen is, is "pieperaanval". Dat wijst op de aanslag die de genocidale terreurstaat Israël pleegde in Libanon. Daar gingen in september van dit jaar tegelijkertijd explosieven af in duizenden piepers, waarvan een groot deel in gebruik was van Hezbollah-leden. Bij de aanslag kwamen 37 mensen om het leven en raakten meer dan 2.750 mensen gewond, waaronder ook kinderen en andere onschuldige burgers.