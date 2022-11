Van corruptie verdachte Netanyahu op koers voor nieuw premierschap in meest rechtse regering van Israël ooit Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De van corruptie beschuldigde Benjamin Netanyahu lijkt op weg te zijn naar een nieuwe ronde als premier van Israël. Met ruim 80 procent van de stemmen geteld, in de vijfde parlementsverkiezingen in de afgelopen vier jaar, heeft zijn partij Likud veruit de meeste zetels. De coalitie van Netanyahu kan hoogstwaarschijnlijk rekenen op een meerderheid, waarmee de komst van de meest rechtse regering in de geschiedenis van het land dichterbij komt.

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft 120 zetels te vergeven. Daarvan zijn er naar verwachting nu 61 in handen van de ultrarechts-religieuze coalitie rond Netanyahu. De partijen die in dat geval de nieuwe regering van Israël zullen vormen, willen onder andere de overheid meer macht geven over het aanstellen van rechters, een einde maken aan Palestijnse autonomie op de Westelijke Jordaanoever en het type corruptie waarvan Netanyahu verdacht wordt legaliseren.

Ook zijn er religieuze partijen die een verbod willen op seculiere uitingen in het straatbeeld. Een van de meest prominente politici uit het rechtse blok, Itamar Ben-Gvir, van de extreemrechtse Otzma Yehudit-partij, wil automatische juridische immuniteit voor Israëlische soldaten die op Palestijnen schieten en roept op tot het deporteren van Arabische politici in de Knesset. Tot voor kort had Ben-Gvir een poster van Baruch Goldstein aan de muur hangen, de Israëlische terrorist die in 1994 het vuur opende in een moskee op de Westelijke Jordaanoever en 29 Palestijnen vermoordde.

Of de coalitie van Netanyahu inderdaad die krappe meerderheid behaalt, hangt af van drie kleine partijen: een linkse, een islamitische en een Palestijns-nationalistische partij. Die drie hadden op woensdag de kiesdrempel op een haar na nog niet gehaald. Vrijdag zijn naar verwachting alle stemmen pas geteld. Als deze drie kleine partijen alsnog voldoende stemmen weten te behalen, gaat dat ten koste van de absolute meerderheid voor Netanyahu.