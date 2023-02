Van Agt over CDA-standpunt oorlogskinderen: "Ik stem nu GroenLinks" Video • 22-06-2020 • leestijd 1 minuten • 57 keer bekeken • bewaren

De vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden zijn overvol. De Griekse regering deed in oktober vorig jaar nog een wanhopige oproep aan alle EU-landen om minderjarige weeskinderen op te nemen. Nederland geeft niet alleen geen gehoor aan die oproep, maar biedt daarnaast ook geen structurele oplossing, zegt Jan Terlouw. De weigering van het CDA om de oorlogskinderen op te vangen is tegen het zere been van oud-premier namens die partij Dries van Agt die mede hierom nu GroenLinks stemt. Beide prominente voormalige politici waren maandagavond te gast in het tv-programma Dit is M om te praten over de schrijnende problematiek in de vluchtelingenkampen en de halsstarrige weigering van het Nederlandse kabinet mee te werken aan een oplossing.