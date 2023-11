In de nieuwe serie Burger, Bier, Bitterbal van De Nieuws BV (BNNVARA) maakt Patrick Lodiers een kroegentocht door heel Nederland en peilt onder het genot van een biertje en een bitterbal de stemming in aanloop naar de verkiezingen. Waar maken mensen zich zorgen om? En: waar hopen ze op?

In de eerste aflevering hangt Patrick in het Groningse Eenrum aan de bar van Café Bulthuis. Over woningnood en de afstand tot Den Haag.