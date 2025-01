Valsspeler Elon Musk reageert als een klein kind als hij wordt betrapt Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2283 keer bekeken • bewaren

Elon Musk schept graag op dat hij een geweldige gamer is. Hij was naar eigen zeggen ooit een van de twintig beste spelers van Diablo 4. En recent maakte Musk bekend dat hij achter een van de beste characters in de game Path Of Exile 2 zit. Maar klopt dat eigenlijk wel? Toen andere gamers zagen hoe Musk met dit geweldige character speelde, sloegen de twijfels toe. De rijkste man ter wereld maakte de ene na de andere beginnersfout, zo was te zien op de beelden die hij zelf verspreidde.

De Path of Exile 2-community raakte ervan overtuigd dat Musk een andere speler had ingehuurd om een hoog level te bereiken om vervolgens zelf met de eer te gaan strijken. Bekende en onbekende gamers verzamelden het ene na het andere bewijs om aan te tonen dat de Tesla-CEO onmogelijk zelf zo’n hoog niveau kon hebben gehaald.

De Tesla-CEO leek in een video vanuit Trumps Mar-a-Lago Club toe te geven dat een andere gamer zijn character had opgebouwd. “Hij heet Yilongma en hij is geweldig”, zei Musk over zijn huurling. Een ‘grap’: Yilongma is een Chinees internetberoemdheid die als twee druppels water op Musk lijkt. De megalomane miljardair blijft ondertussen volhouden dat hij toch echt een geweldige gamer is.

Ook de populaire streamer Zack “Asmongold” Hoyt besloot om Musk aan de schandpaal te nagelen. “Ik ben een enorme fan van Elons Musk, maar dit is gênant en erg suf”, aldus Hoyt, die 3,3 miljoen abonnees heeft op YouTube.

De Tesla-CEO reageerde als een klein kind op de kritiek. Hij ontvolgde Hoyt en verwijderde diens blauwe vinkje op X, dat in betere tijden bekendstond als Twitter. Ook openbaarde Musk privéberichten van Hoyt, hetgeen in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van X.