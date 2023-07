Val Rutte sleept veel politici mee en dat biedt enorme kansen

14 jul. 2023 - 14:23

Mijn analyse is dat er hier in Nederland sprake is van grootschalige (fiscale) fraude en nepotisme rondom Mark Rutte en zijn inner circle. Dat heeft zich overigens gewoon onder onze neus afgespeeld: Nederland is van gematigd 'calvinistisch investeringsklimaat', binnen no time omgeturnd in belastingparadijs. De wereldwijde 'hoofdvestiging' van o.a Starbucks, Apple, Fiat/Chrysler, Pfizer en tal van hedge funds bevinden zich op onze Zuidas. Voor dat fiscaal gunstige klimaat waardoor onze schatkist voor honderden miljarden is benadeeld, is betaald: In banen, in vergoedingen, in posities, in meer dan royale douceurtjes. Vanuit Rutte en Co is er veel doorgesijpeld naar andere politieke bewegingen en kamerleden, die daardoor eveneens vuile handen hebben gemaakt. Nu -Il Capo- Rutte is gevallen, wordt het heet onder de voeten. En terecht.