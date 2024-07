Vakbonden hadden alleen akkoord moeten gaan met een definitieve regeling vroegpensioen

De discussie over zware beroepen en eerder met werken kunnen stoppen is een zeer complex vraagstuk. Harde data liegen er niet om. Veel gepensioneerden met lage inkomens die in zware beroepen hebben gewerkt kunnen statistisch gezien korter genieten van hun pensioen, vanwege de kans op eerder overlijden in vergelijking met gepensioneerden met een vaak hoger inkomen en minder zwaar werk.