Vakbond FNV komt zelf niet over de brug met loonsverhoging, medewerkers gaan staken

De staking duurt dinsdag naar verwachting de hele dag. Westhoek denkt dat verspreid over het land honderden van de circa 1700 FNV-medewerkers meestaken. "FNV is ook gewoon een bedrijf, met een facilitaire afdeling, ICT, financiën, juridisch medewerkers en mensen op het contactcenter", legt ze uit. Doordat veel van deze mensen hun werk neerleggen is de kans aanwezig dat de bond op dinsdag slecht of niet bereikbaar is. Geplande stakingen in andere sectoren gaan wel gewoon door.