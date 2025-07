Vakanties gaan door klimaatcrisis steeds vaker letterlijk in rook op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

Terwijl in Nederland hele volksstammen de kop in het zand steken en een partij die de klimaatcrisis glashard ontkent tot de grootste maken, moeten ze er wel rekening mee houden dat hun strandvakanties in rook opgaan. Op Kreta zijn nabij de populaire vakantieplaats 1500 mensen in allerijl geëvacueerd omdat door de natuurbranden in rap tempo hun vakantieverblijven naderden. Enkele hotels, pensions en drie dorpen zijn ontruimd door de autoriteiten. Sommige mensen moesten afgevoerd worden naar ziekenhuizen wegens ademhalingsproblemen.

Door de strakke wind grijpt het vuur snel om zich heen. De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk. Sinds donderdagochtend worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet om de brand onder controle te krijgen. De brandweer krijgt versterking van collega’s uit andere delen van Griekenland. In veel Griekse regio’s blijft het brandgevaar hoog. De brandweer waarschuwt dat door de hevige wind en de droogte zelfs de kleinste brandhaard kan uitgroeien tot een brand van enorme proporties.

Het vuur is zeer lastig te bestrijden en de brandweer zegt vooralsnog niet in staat te zijn de vlammenzee onder controle te krijgen. Ook de vakantiekust van Turkije is doro branden getroffen.

De almaar toenemende klimaatcrisis veroorzaakt droogten en hittegolven die het risico op bosbranden vergroten. Dat blijft niet beperkt tot Zuid-Europa al wordt dat gebied wel het hardst getroffen. In de Duitse deelstaat Saksen zijn 150 kilometer ten zuiden van Berlijn meerdere dorpen ontruimd vanwege een dreigende vuurzee. Twee brandweerlieden zijn zwaar gewond geraakt.

Het zijn niet alleen natuurbranden die het dagelijks leven bedreigen. Door de hitte zijn bijvoorbeeld in Spanje sinds zaterdag al 103 mensen overleden. In Spanje stijgt de temperatuur tot 42 graden. De maand juni was de warmste maand juni uit de geregistreerde geschiedenis.