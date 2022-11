Vakantiegeld? Ik zeg zonnepanelen! Opinie • 15-04-2020 • leestijd 2 minuten • bewaren

© Cc-foto: Maria Godfrida

Het ziet er niet best uit voor de vakantieplannen voor menigeen. Een fijne vakantie naar verre oorden zit er niet in. Zomaar naar een Nederlands vakantiepark gaat ‘m ook niet worden, helaas. De coronacrisis gaat er helaas toch voor zorgen dat de vakantiebestemming “thuis” wordt. Dat is niet leuk voor heel veel mensen. Maar het is niet alleen slecht nieuws. Het biedt ook kansen om het leven voor heel veel jaren een stuk goedkoper te maken.

Volgens het CBS geeft een gemiddeld gezin € 2200,- per jaar uit aan vakantie. Veelal wordt dat ruim gedekt door het vakantiegeld dat men in mei krijgt. Dat geld kun je tegen 0% rente op de bank zetten, omdat reizen er toch niet in zit. Maar je zou het ook nu kunnen investeren in zonnepanelen. Voor zo’n € 2500,- heb je er zeker 4. Daarna gaat voor een jaartje of 25 je elektriciteitsrekening flink omlaag. Het is niet denkbeeldig dat je energierekening met € 25,- per maand omlaag gaat.

Woon je in een appartementencomplex, dan zou je met de vereniging van eigenaren nu je slag kunnen slaan. Want eigenlijk merken we nu niet zoveel van het financiële offer dat voor verduurzaming wordt gebracht. Met een paneeltje of 30 zijn zomaar de energiekosten van de liften, gezamenlijke verlichting en intercomsystemen afgedekt. Met een paneeltje of 10 meer ook nog de verlichting van de parkeervoorziening. Dat moet toch te doen zijn, dat dak is toch leeg.

Er zullen best wel wat beren op de weg te vinden zijn. Maar laten we eerlijk zijn: zonnepanelen zijn niet alleen groen. Het is ook gewoon kassa!

Kortom, maak van een nood een deugd. Gebruik dit onfortuinlijke moment om iets goeds te doen. Gebruik uw geld goed en zorg ook nog eens voor werkgelegenheid. Dus vakantiegeld? Ik zeg zonnepanelen!