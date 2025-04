Vakantieboete voor minima: vooral forse hap uit salaris parttimers

Terwijl de rijkste Nederlanders douceurtje op douceurtje krijgen toegeschoven van het kabinet, gaan de laagstbetaalden de pijn van het beleid flink voelen. Veel parttimers, dat zijn in Nederland vooral vrouwen maar ook bijvoorbeeld mensen met gezondheidsproblemen, zien hun inkomsten fors slinken. De mindering was al bekend voor het gewone salaris maar Wilders 1 doet ook nog onverwacht een extra greep in het potje vakantiegeld.

Wie parttime werkt en maandelijks 1000 euro bruto verdient, krijgt in mei of juni 693 euro netto vakantiegeld gestort. Dat is 213 euro minder dan vorig jaar, blijkt uit een berekening van salarisverwerker ADP. Wie minder dan 1000 euro bruto verdient, krijgt net zo veel als vorig jaar. En wie parttime werkt en tussen de 1000 en 2000 euro verdient, krijgt enkele euro's minder. De uitkomst is een bevestiging van de dalende koopkracht voor de minima, constateert Dik van Leeuwerden, expert wet- en regelgeving bij ADP. "Dit onverwachte effect van de belastingregels hebben we eerder bij de loonstrookjes gezien en werkt nu ook door in het vakantiegeld", zegt hij. "Dit zijn mensen die vaak gedwongen door hun gezondheid parttime werken. Het zijn de laagste inkomens die er dit jaar op achteruit gaan."